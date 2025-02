Nuovo svincolo di Ravina, presentate 11 offerte per la progettazione: procede la gara da 1,5 milioni

RAVINA. Sono 11 le offerte presentate per l'affidamento del servizio di progettazione del nuovo svincolo della tangenziale di Ravina, l'opera S-602 affidata al commissario Gianfranco Cesarini Sforza. Questo è l'esito della prima seduta di gara svoltasi ieri, 25 febbraio, negli uffici di Apac. Ora si attende la nomina della commissione che valuterà le proposte presentate dagli operatori nel quadro della procedura di aggiudicazione.

L'appalto, con un importo complessivo a base d'asta di 1.509.046,75 euro, riguarda lo sviluppo completo, fino al livello esecutivo, del progetto preliminare già elaborato per realizzare il nuovo svincolo tra la circonvallazione e la SP 90 mediante una rotatoria e un sottopasso interrato.

"È positivo l'interesse manifestato dagli operatori per questo importante bando, che riguarda lo sviluppo tecnico della principale infrastruttura che assieme al nuovo ponte di Ravina consentirà di migliorare la mobilità nei punti di accesso al Nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino", ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.



"Questa progettazione", ha aggiunto, "parte praticamente in parallelo con quella dello stesso ospedale: ci potrà essere quindi una sinergia e un dialogo tra i due percorsi tecnici, con l'obiettivo di avere un risultato migliore per la comunità. I collegamenti saranno infatti determinanti per dare il massimo valore aggiunto agli investimenti sull'area di Trento sud-Ravina". Il servizio messo a gara prevede lo sviluppo del progetto per quattro elementi principali:

Lo svincolo comprendente la nuova rotatoria, le piste di immissione e il sottopasso

La rettifica degli argini del torrente Fersina in prossimità della foce

La pista ciclabile in sinistra orografica del fiume Adige dalla spalla del ponte sull'Adige in direzione sud

La riprofilatura dell'argine sinistro dell'Adige per una lunghezza di circa 400 metri

Per quanto riguarda le tempistiche, il bando concede 4 mesi per la redazione del Piano di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e 2 mesi per il progetto esecutivo.



Il cronoprogramma complessivo degli interventi nell'area di Ravina prevede che il cantiere del nuovo svincolo possa iniziare entro la conclusione dei lavori di costruzione del nuovo ponte sull'Adige, che partiranno nelle prossime settimane. Questa pianificazione mira a dare continuità ai lavori ed evitare interferenze tra i diversi cantieri.