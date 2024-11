Trento, coltre di fumo e incendio in Via Pilati

TRENTO. La quiete del pomeriggio trentino di oggi, sabato 9 novembre, è stata spezzata da un’intervento delle forze dell’ordine, tra carabinieri e vigili del fuoco, per via di un incendio in Via Pilati, alle ore 17.30 circa. Nel piccolo incendio creatosi, nessuno è rimasto ferito.

L’origine delle fiamme è stata trovata in una tapparella di un poggiolo, le cause però sono ancora incerte.