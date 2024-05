Trento, "Frankie" Depedri rappresenterà i negozianti del centro, eletto al Consorzio Operatori Economici

TRENTO. Il nuovo consiglio del Consorzio degli operatori economici della città di Trento ha eletto il suo nuovo presidente. Si tratta di Franco "Frankie” Depedri, volto molto conosciuto in città per l'attività del suo City Bar di Roggia Grande.

Sarà lui a guidare per i prossimi tre anni lo storico ente cittadino che si occupa della valorizzazione delle attività del luogo storico del capoluogo provinciale.

Il Consiglio è stato in parte confermato ed in parte rinnovato nei suoi componenti: restano le consigliere Cristina Marzari (pasticceria Dolcemente alle Albere) e Camilla Girardi (vicepresidente dell'Associazione dei Commercianti al Dettaglio di Confcommercio - Auto Gr Trento) ed entrano Andrea Grigoli (Pelletterie Grigoli), Chiara Ranzi (2EmmeProject-Arclinea Trento), Vincenzo Circosta (Homeland Securenet) e Federico Rigotti (vicepresidente di Confesercenti del Trentino - Cà dei Gobj).

Si chiude quindi la presidenza di Enrico Henry Faes, che ora si occuperà degli aspetti tecnici e progettuali del Consorzio, che commenta così il cambio: «Sono soddisfatto di questo passaggio: si chiudono tre anni di lavoro che sono servizi per costruire questo nuovo consiglio, rappresentativo sia delle categorie economiche della città ma anche significativamente equilibrato nella rappresentanza delle associazioni di categoria. Sono stati tre anni ricchi di lavoro e soddisfazioni che ci hanno permesso di riportare in auge un'organizzazione importante per la città».

Oltre al rinnovo del consiglio, è stato nominato anche il collegio dei probiviri, presieduto da Massimo Piffer, vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino, Mario Ramonda (Sorelle Ramonda) e Matteo Agnolin (direttore Apt Trento).

La seduta del consiglio ha anche visto la presentazione del primo progetto del 2024. A partire già da sabato per poi proseguire il 18 maggio, il centro cittadino sarà animato dalla proposta artistica del Festival di arte in strada "Stridèra Tana", ispirato al circo, alla giocoleria, alla clownerie.

Insieme al Festival Stridèra Tana prosegue in città l'allestimento floreale di Trento fiorita, che vedrà il suo completamento nelle prossime settimane e all'interno del quale sono già in programma alcuni eventi particolari.

Uno di questi, chiamato Fare fiorire l'artigianato e i bimbi, si terrà il giorno 8 giugno in Piazza delle Erbe e vedrà l'inaugurazione ufficiale del negozio di abbigliamento artigianale per donne e bambini chiamato Intrecci Sartoria.

Verrà proposto un pomeriggio di giochi e letture curato da Soledad della Seggiolina Blu. Il focus è rivolto alle famiglie e ai bimbi in quella che sarà una festa concentrata sulla condivisione, sulla collaborazione e sullo scambio generazionale puntando a far conoscere una piccola realtà tutta al femminile.