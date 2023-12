Trento "invasa" dai turisti: oltre ai mercatini c'è la fiera di Santa Lucia

TRENTO. Oltre alle piste da sci del Trentino, anche la città capoluogo è presa d'assalto dai turisti in questo ponte dell'Immacolata. E oggi e domani, oltre a Mercatini e villaggio del Natale, in centro ci saranno circa 380 bancarelle per la fiera di Santa Lucia nelle vie di Trento.

E Meteotrentino fa stare abbastanza tranquilli: "Oggi - recita il bollettino - ampie schiarite al mattino, annuvolamenti dalle ore centrali; dalla sera e nella notte deboli nevicate, più diffuse sui settori occidentali e settentrionali. Domenica perlopiù soleggiato e ventoso in quota, aumento della nuvolosità alta dal pomeriggio".

In un week-end che si annuncia dunque al riparo dal maltempo, saranno presenti per l'occasione, spiega il Comune, circa 60 agenti della polizia locale: oltre alla consueta attività che viene messa in campo per l'allestimento ed il controllo dell'evento, saranno rafforzati servizi di viabilità lungo il perimetro del centro storico.

Gli agenti garantiranno il presidio delle vie limitrofe, con in particolare la presenza agli attraversamenti pedonali da e per le stazioni delle autocorriere e dei treni.

Fino al termine della fiera previsto per domenica 10 dicembre, saranno vietati transito e sosta in via del Suffragio, via San Marco, largo Carducci, via San Pietro, via Galilei (nel tratto compreso tra via Roggia Grande e largo Carducci), via Oriola, via Mantova (nel tratto da largo Carducci a via Roggia Grande), via Oss Mazzurana, via Diaz, via Manci, via Roma, via Pozzo, via delle Orfane, via Cavour, via del Simonino, via Mazzini, via Garibaldi, piazza delle Erbe, via Belenzani, piazza del Duomo, piazza D'Arogno, via Verdi (nel tratto compreso tra piazza del Duomo e via Rosmini), via Alfieri, via Maffei, via Prati, via Santa Maria Maddalena e in piazza Santa Maria Maggiore (nel tratto compreso tra vicolo delle Orsoline e via Cavour).

Dunque, un piano speciale per garantire sicurezza e flussi di traffico nel ponte dell'Immacolata e più in generale nel periodo natalizio a Trento. Il Comune spiega che nell’ambito delle iniziative collegate all’evento “Trento, città del Natale” e del conseguente afflusso turistico e di persone residenti, fino al 6 gennaio 2024, è stata prevista un’articolazione della presenza degli agenti sul territorio al fine di garantire visibilità ed il giusto presidio di tutte le aree interessate alle manifestazioni.

"Le zone in cui sarà garantita la presenza - scrive il Comune - sono quelle in cui vi è l’afflusso maggiore di persone, autobus turistici e autovetture alla ricerca di posteggi.

Stante il notevole afflusso di persone che interesseranno le piazze dei Mercatini (Fiera e Mostra) piazza Battisti, piazza Dante Villaggio di Babbo Natale e Ruota Panoramica tutte le vie del centro storico, interessate dalla presenza delle bancarelle degli operatori della Fiera, sarà prevista la presenza di pattuglie appiedate per il controllo delle arre interessate dagli eventi.

Sarà sempre garantito il controllo nelle aree interessate dall’arrivo degli autobus turistici: l’area di Lung’Adige Monte Grappa (riservata alla sola salita e discesa dei passeggeri), le vie Sanseverino e Jedin (riservate invece alla sosta).

In occasione del fine settimana che parte da giovedì 7 dicembre e fino alla serata del 10, saranno garantiti passaggi giornalieri, in varie fasce orarie, presso il Villaggio Camper allestito in via Fersina che notoriamente è interessato da un consistente numero di presenze.

Per far fronte alla fase di rientro dei turisti, anche provenienti da altre zone della provincia e prevista dal pomeriggio di domenica 10 dicembre, saranno presenti sul territorio pattuglie dedicate al controllo della statale 12. In relazione al flusso veicolare di rientro dal ponte dell’Immacolata e in sinergia con la sala operativa della Protezione civile provinciale il traffico diretto a sud potrà essere deviato in direzione di Ravina - provinciale 90".

Sono inoltre disponibili durante i fine settimana i seguenti parcheggi aggiuntivi degli istituti scolastici:

Iti – Tambosi – Pozzo, via B. Acqui 17; orario 9 – 19, (fino al 23 dicembre)

Ist. salesiani M. Ausiliatrice, via Barbacovi 22; orario 8 – 19, (fino al 17 dicembre)

Liceo Prati, piazza Garzetti; orario sabato 9.30 – 19, orario domenica 9.30 – 19.30 (fino al 24 dicembre 2023)

Seminario maggiore, via Endrici orario 8.30 – 19.30, (solo domenica fino al 17 dicembre 2023)

G. Bresadola, via del Travai; orario sabato 14 – 19.30, domenica 8 – 19.30, (fino al 17 dicembre 2023)

A. Manzoni, c.so Buonarroti; orario 8 – 19.30, (fino al 17 dicembre 2023)

Liceo Da Vinci, vai giusti orario sabato 14 – 19, orario domenica 9 – 19, (fino al 17 dicembre 2023 con presenza anche il 30 dicembre 2023)

Tambosi – Pozzo, via Barbacovi 7; orario 9 – 19, (fino al 23 dicembre 2023)

Liceo Rosmini, vai Malfatti 2; orario 9 – 19. (fino al 17 dicembre 2023).