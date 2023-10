L’ultimo frate cappuccino alle Laste: è padre Gabriele, il bibliotecario

TRENTO. I frati cappuccini hanno lasciato il convento di Trento, tutti tranne uno: padre Gabriele Ingegneri, direttore della biblioteca. Quattro giorni alla settimana padre Gabriele, che fa parte della comunità dei cappuccini di Thiene, arriva in città per gestire il patrimonio librario che dal 1970 è alle Laste.

Un patrimonio che è inserito nel Catalogo Bibliografico Trentino dalla nascita di questo sistema informatico che permette una ricerca integrata nelle circa 180 biblioteche pubbliche e private della provincia. Padre Gabriele, assieme ai suoi preziosi collaboratori, è stato impegnato negli ultimi giorni nell'allestimento del mercatino autunnale dei libri (il secondo dell'anno dopo il tradizionale appuntamento primaverile): da venerdì 13 ottobre a domenica 15, con orario continuato 9-18, saranno in vendita circa 5mila volumi di vario genere, dalla letteratura a libri di carattere religioso, dalla narrativa ai fumetti, oltre a tanta storia soprattutto locale.

Un'occasione per fare una bella scorta, approfittando dei prezzi che vanno da 1 a 5 euro, con la promozione per acquisti per blocchi. Il ricavato del mercatino sarà reinvestito nell'attività della stessa biblioteca provinciale cappuccina: un sostegno che è concreto, ma anche morale affinché l'attività dei frati a favore della cultura possa proseguire.

Padre Gabriele gestisce la biblioteca con il solo aiuto della bibliotecaria Sabrina Mosna e dei volontari. La gestione ha un costo ed i fondi sono esegui. «I contributi arrivano dalla Provincia, dai frati cappuccini e dalla Cei: ce li facciamo bastare, ma abbiamo costi vivi, tra abbonamenti alle riviste, lavori di manutenzione, bollette. Ci facciamo stare anche lo stipendio della bibliotecaria, mentre il direttore - spiega padre Gabriele con una battuta - diciamo che fa un lavoro in casa, che non costa nulla».

In tempi di tagli alle spese e con il convento alle Laste che non è più abitato dai frati, il futuro della biblioteca non è un orizzonte senza nubi. «Ci affidiamo alla Provvidenza Divina. Se tra i nostri frati individuiamo un giovane che ha la passione per questo tipo di lavoro, la biblioteca verrà mantenuta. La volontà c'è, confidiamo di andare avanti» spiega il cappuccino, che è bibliotecario ma anche docente di storia della Chiesa e ricercatore.

La biblioteca dei frati cappuccini è nata nel 1970 dalla riunificazione delle biblioteche dei conventi dei cappuccini del Trentino. Si trattava per lo più di sistemare in un unico luogo libri di teologia, filosofia, storia locale. «Qui alle Laste era stato trovato il posto adatto ad ospitare tutti quei volumi, circa 60-65mila. È stato accolto e conservato l'intero materiale che arrivava - prosegue padre Gabriele Ingegneri - Dal 1970 ad oggi siamo arrivati a 173mila volumi, più le riviste ed i periodici. Abbiamo una sala studio e da noi vengono studenti, ricercatori, persone che trovano qui quei volumi che altrove sono sfuggiti, che non sono stati conservati. Le richieste arrivano anche da fuori Trentino». La biblioteca, considerata di nicchia ma con una vasta offerta di libri di vario genere, è aperta tutti i giorni, sia il mattino che il pomeriggio, anche per coloro che cercano solo un angolo silenzioso per leggere o studiare. Il convento, con ingresso in via Laste 3, si può raggiungere in auto, con la possibilità di parcheggiare nel cortile interno. Ma. Vi.