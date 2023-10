A Trento parte «OnOff», il bus notturno a chiamata fino alle 3 del mattino

TRENTO. La Giunta comunale di Trento ha approvato in via sperimentale un servizio di trasporto a chiamata, "OnOff Trento", che sarà attivo da mercoledì 18 ottobre fino al 31 luglio 2024. "OnOff Trento" è un'iniziativa realizzata in collaborazione con Trentino trasporti spa che permetterà di estendere l'orario di percorrenza degli autobus.

Il servizio, infatti, sarà attivo il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 di notte e coprirà con due autobus da 15 posti il centro cittadino (dalla piazza di Gardolo, a nord, al quartiere di San Bartolameo, a sud) e le aree collinari di Villazzano, Povo, Cognola e Martignano, per un totale di 27 fermate, a cui si aggiunge una nuova fermata nei pressi della Biblioteca universitaria centrale (Buc).

Trento, arriva l'autobus per la "movida": dalle 23 alle 3 del mattino, con servizio su chiamata con una app Parte "OnOff" nuovo servizio di trasporto a chiamata dalle 23 alle 3. L'autobus notturno, sperimentale fino al 31 luglio 2024, debutterà il 18 ottobre e sarà attivo dal mercoledì al sabato, alle medesime tariffe del trasporto pubblico urbano. Una app per collegare la città da nord a sud e la collina est. Il biglietto fatto a bordo costerà 2 euro. Saranno attivi due pulmini.

Per usufruire del servizio, basterà scaricare sul proprio cellulare l'applicazione "OnOff Trento", indicando il punto di partenza e la destinazione e scegliendo se utilizzare il servizio in tempo reale o se pianificare il viaggio per i giorni successivi. Il costo del biglietto e le modalità di acquisto sono le stesse del servizio urbano: la corsa potrà essere pagata in contanti sull'autobus, con le applicazioni disponibili per l'acquisto online dei biglietti o utilizzando l'abbonamento.

Il servizio - informa ancora la nota - non sarà attivo in occasione di alcune giornate festive: il 1/o novembre e l'8 dicembre 2023 e, nel 2024, il 1/o e il 6 gennaio, il 25 marzo, il 1/o maggio e il 26 giugno. "OnOff Trento", inoltre, potrà essere potenziato nelle fasce orarie diurne.