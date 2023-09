Vent’anni di presenza romena in Trentino, grande festa in piazza Mostra

TRENTO. Grande festa oggi (30 settembre) in piazza Mostra a Trento per celebrare i 20 anni di presenza romena in Trentino. Un momento voluto dalla Diocesi ortodossa romena d'Italia presso la parrocchia San Marco di Trento, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Trento e con la partecipazione della Diocesi di Trento.

Al centro della festa tanti giochi e spettacoli per bambini con, tra gli altri, la presenza del settore giovanile del Trento Calcio e del giocatore della Prima Squadra Sergiu Suciu. Un mini campo da calcio è stato allestito per l'occasione nella piazza. Ad animare la giornata i bambini della parrocchia ortodossa romena con musica e i balli tradizionali dell'Associazione culturale Artisti e con l'esibizione di danza degli allievi della scuola Ritmomisto di Lavis. "Questo progetto è realizzato con il sostegno del Governo Romeno in un'ottica di integrazione, dialogo e condivisione - ha detto padre Ioan della parrocchia ortodossa romena San Marco - è stata organizzata una giornata di musica, spettacoli, enogastronomia che mescola culture diverse, ma che si integrano nel linguaggio comune dei giochi, dello sport e delle risate dei bambini e delle famiglie".







A portare i suoi saluti anche il vescovo di Trento Lauro Tisi (impegnato a Verona per un convegno triveneto) per voce di don Mauro Leonardelli, neo delegato dell'area testimonianza e impegno sociale della Diocesi. "Vent'anni sono un bel traguardo. La presenza di voi, cristiani ortodossi romeni, è per tutti noi un segno di benedizione: la sincerità della vostra testimonianza, la bellezza della liturgia orientale, la capacità che dimostrate di integrarvi benissimo con la gente di origine trentina fanno di voi un segno indelebile della presenza del Signore Gesù nelle nostre città e nelle nostre vallate. E di questo ringrazio il Signore insieme a voi".

L’assessora comunale Maria Chiara Franzoia ha sottolineato che “Trento è storicamente luogo di incontro tra culture. Questa festa interpreta al meglio la nostra vocazione e insieme valorizza la comunità romena che è la più numerosa tra le comunità straniere della nostra città”.

A soffermarsi sull'importanza della mescolanza di culture che creano ricchezza e integrazione sociale anche l'assessore provinciale Mirko Bisesti.