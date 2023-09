Schianto in tangenziale: ferita una ragazza, rallentamenti del traffico

TRENTO. Incidente, questa mattina, poco dop ole 8, in tangenziale a Trento. Una persona è rimasta ferita e il traffico ha subito rallentamenti proprio nell'ora di punta. Interessato, in particolare, il tratto in direzione sud all'altezza di Campotrentino, cioè della uscita numero 7 della circonvallazione.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario di Trentino Emergenza, con ambulanza e auto medica. La persona rimasta ferita è una ragazza di 22 anni che è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale Santa Chiara.

A causa delle code in tangenziale, c'è stato un riverbero anche verso la bretella dell'Interporto, che a sua volta ha registrato rallentamenti.

La situazione dopo le 9 stava tornando via via alla normalità.