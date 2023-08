Bus de Vela, mattina pesante per chi arriva in città da Cadine

TRENTO. Sono cominciati presto, questa mattina, martedì 29 agosto, i rallentamenti sul viadotto verso lo svincolo della tangenziale e del casello autostradale. Come si vede dall'immagine qui sopra del serv izio "Viaggiare in Trentino" scattata alle 9, la coda verso la città per chi arriva da Cadine è ancora particolarmente lunga. Intanto proseguono i lavori nel tratto Piedicastello-Campotrentino della circonvallazione.

L'intervento riguarda la messa in sicurezza della barriera stradale del ponte sull'Adige all'altezza dello svincolo di Trento Centro. Per favorire la viabilità e la tutela della sicurezza stradale - sottolinea una nota della Provincia - dovranno essere chiusi gli svincoli in ingresso alla statele 12 di Piedicastello (svincolo 5) e quelli sia in ingresso che in uscita di Trento Centro (svincolo 6). Inoltre, per quanto riguarda la viabilità urbana, il Comune di Trento istituirà su via Pedrotti il senso unico in direzione sud-nord per agevolare la circolazione dei mezzi leggeri.

Per limitare ulteriormente i disagi alla circolazione, fino al ripristino della normale viabilità sulla statale 12, nelle fasce orarie dalle 7 alle 20, è previsto l'esonero dal pagamento del pedaggio per tutti gli utenti che utilizzeranno, in alternativa alla statale 12, l'autostrada del Brennero, in direzione Bolzano, con ingresso alle stazioni di Trento sud o Trento centro ed uscita alla stazione di Trento nord.