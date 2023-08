Protesta animalista al Castello del Buonconsiglio, arriva la polizia

TRENTO. Un gruppo di attivisti di "Cento per cento animalisti" è stato identificato dagli agenti della Questura di Trento. Poco dopo le 11.30, il gruppo ha fatto irruzione per manifestare contro le decisioni del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti in merito ad orsi e lupi. "Trentino - uccidono orsi e lupi - no pasaran", la scritta su uno striscione esposto dal gruppo. "I nostri militanti torneranno a 'colpire' obiettivi trentini anche nelle prossime settimane", annunciano nella nota gli attivisti