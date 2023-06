Feste Vigiliane, si entra nel vivo con il corteo storico e il Tribunale di penitenza

TRENTO. Il giorno del giudizio è arrivato: questa sera, con il sempre attesissimo “Tribunale di Penitenza”, le Vigiliane 2023 entreranno nel vivo.

Alle 20 l’apertura sarà sancita dalla cerimonia inaugurale della quarantesima edizione, preceduta dal corteo storico, ma già ieri sera in Piazza Duomo, si è avuto un assaggio dell'atmosfera delle Feste. Grazie a un evento incentrato sulla cattedrale e la sua piazza: una suggestiva ed inedita fiaccolata partita da Palazzo Thun ha illuminato il cuore della città portato per l’occasione al buio naturale. La serata è stata incentrata sul tema del tempo, per riscoprire un legame culturale con il santo patrono, in un’atmosfera di condivisione cittadina.

Ospite d’eccezione Sergio Bertolucci, tra i più blasonati fisici a livello internazionale.

Svariati gli eventi in programma in questo primo week end di festa: come detto, il Corteo storico (dalle 19.30, in collaborazione con la pro loco Centro Storico Trento), durante il quale i numerosi figuranti in abiti rinascimentali hanno percorso le vie del centro assieme ai rappresentanti della squadra vincitrice del “Palio dell’Oca” dello scorso anno.

La sfilata giungerà in piazza Duomo, in occasione della Cerimonia Inaugurale delle feste e per il tradizionale rito della consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Franco Ianeselli.

La serata proseguirà con il Giuramento degli Zatterieri e l’Alzabandiera sulla Torre Civica, il tutto presentato da Michelangelo Felicetti e Francesca Bertoletti di Radio Dolomiti.

L’evento più atteso quest’oggi resta sicuramente il Tribunale di Penitenza in piazza Fiera, riaffidato quest’anno ad Andrea Castelli dopo tre lustri.

Castelli torna quest’anno nei panni di giudice, sul palco assieme a una Corte che, dopo un’attenta analisi, valuterà le candidature per la “Tonca”, tradizionale rivisitazione in chiave burlesca dell’antica pena che in passato era riservata ai bestemmiatori e che è prevista per domenica sera.

Durante il processo, verrà esaminata la gravità delle “pecche” degli imputati e si deciderà chi dovrà essere immerso nelle acque dell’Adige.

Ad affiancare Castelli, gli attori trentini Maura Pettorruso e Stefano Detassis, pronti a mettere alla berlina, tra pettegolezzi, battute, satira e tanta allegria, i personaggi pubblici che durante l’anno si sono fatti riconoscere per aver commesso qualche fatto ridicolo o grottesco.

Tra le altre iniziative previste, c’è la Cena medioevale del Viandante nel quartiere di San Martino, accompagnata dalle esibizioni di cantori e dal gruppo medioevale dei “La Zag”. In Piazza Venezia ci sarà il “Villaggio dei Food truck” per degustare prelibatezze trentine, mentre nel cortile del Liceo Giovanni Prati, dalle ore 18 il “Bivacco dei Ciusi e dei Gobj” cucinerà piatti tipici trentini in un’atmosfera di convivialità. Per l’ambito musica e spettacolo, tre gli eventi principali: la commedia “Mai dir pensiom” in Piazza Battisti, presso Piazza Mostra musica live di “Basemen.tn.” e a Piedicastello la Balera per tutti gli amanti del ballo liscio.

Come accade in coincidenza delle manifestazioni che richiamano in città un grande numero di persone, per ragioni di sicurezza, per tutta la durata delle Feste (fino al 26 giugno) nella zona del centro cittadino e in alcuni parchi non potranno essere vendute per asporto bevande in contenitori di vetro o lattine.

È vietata anche la somministrazione di bevande in bottiglia o in bicchieri di vetro o in lattina al di fuori dei locali o dei plateatici.

Lo ha stabilito l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Ianeselli d'intesa con la Questura.

Il divieto - sottolinea il Comune di Trento in una nota - vale nella fascia oraria dalle 20.30 alle 3 per bevande di ogni specie, alcoliche e non. Sono interessati tutti gli esercizi pubblici del centro storico cittadino, ossia nell'area compresa tra via Torre Vanga, piazza da Vinci e via Pozzo, piazza Dante, via Dogana, via Romagnosi, piazza Sanzio, Via Manzoni, Largo Nazario Sauro, Via San Martino, via Torre d'Augusto, via Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via San Francesco d'Assisi, largo Pigarelli, via Barbacovi, tra largo Pigarelli e via Brigata Acqui, via Piave, via Santa Croce, via Madruzzo, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci, piazza di Fiera, il quartiere "Le Albere" (ossia l'area ricompresa nelle vie Corso del Lavoro e Scienza, via Monte Baldo, via Sanseverino (tra via Monte Baldo e corso del Lavoro e della Scienza), il parco Fratelli Michelin, i giardini di piazza Dante e di piazza Venezia, il parco della Predara, il parco Solženicyn.