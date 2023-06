Scontro in galleria a Piedicastello: quattro feriti, traffico deviato

TRENTO. Incidente stradale, poco dopo le 20 di questa sera, 5 giugno, in tangenziale a Trento.

Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto nella galleria del Doss Trento a Piedicastello, in direzione sud.

Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone, al momento non sono disponibilin informazioni sulle loro condizioni.

Disagi per il traffico, con la deviazione del flusso in tangenziale diretto verso Rovereto: uscita obbligatoria allo svincolo di Trento Centro / A22, percorso sul Lungadige e rientro in tangenziale oltre il punto in cui è avvenuto lo schianto.

L'ora di punta era da poco passata e questo ha attenuato l'impatto dell'incidente sulla mobilità cittadina.

Le persone ferite dono tre donne, di 24, 28 e 38 anni, e un uomo.

L'allarme è scattato alle 20.10, sul posto sono intervenute tre ambulanze di Trentino Emergenza e gli agenti della polizia locale.

[foto di repertorio]