Salta su quattro auto parcheggiate e ne sfonda i parabrezza: arrestato un giovane

TRENTO. Ancora danni ad auto in sosta in centro storico: nella serata di ieri (sabato 22 aprile), tra via Manci e via Roma, un giovane ha iniziato improvvisamente a saltare di peso sui parabrezza di alcune delle vetture parcheggiate, sfondandone quattro.



Dopo le chiamate di residenti, passanti e proprietari, i carabinieri del radiomobile della compagnia di Trento sono intervenuti accompagnando il giovane in caserma e sottoponendolo a fermo. Sono ora in corso accertamenti per capire se si tratti del responsabile degli stessi episodi verificatisi nella serata di giovedì, a seguito dei quali tre vetture erano state danneggiate.



In merito a quanto avvenuto nei giorni scorsi è giunta una nota del consigliere provinciale Devid Moranduzzo (Lega Salvini Trentino): «Il quartiere Portela di Trento è in uno stato di abbandono tale che non può più essere ignorato. Stiamo parlando di una zona in cui l'inciviltà regna sovrana, dove la sicurezza dei residenti è sempre più compromessa. Pochi giorni fa un vandalo ha sfasciato diverse macchine nei parcheggi e sembra che ciò sia successo con la massima tranquillità».



«Siamo in un momento in cui la criminalità è in aumento e soluzioni concrete per garantire la sicurezza delle persone che vivono in questa parte della città sono doverose. Abbiamo bisogno di più presenza delle forze dell'ordine, di più controlli e di maggiori risorse per contrastare l'insorgere di fenomeni delinquenziali. Non possiamo permettere che situazioni come quella accaduta siano l’ennesimo segnale di un costante peggioramento» ha sottolineato.



«L'invito al sindaco Franco Ianeselli è quello di mettere in atto tutte le azioni necessarie per risolvere questa situazione. Siamo consapevoli che il problema non è facile, ma la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per preservare il quartiere Portela e renderlo un luogo accogliente per i suoi residenti. Non lasciamo che siano il vandalismo e l'insicurezza i padroni, ma impegniamoci insieme per una soluzione definitiva» ha concluso Moranduzzo.