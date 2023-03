Tamponamento in tangenziale a Trento: traffico in tilt all’uscita di Lamar di Gardolo

TRENTO. Questa mattina, come segnalato anche da Viaggiare in Trentino, si è verificato un maxi tamponamento lungo la tangenziale di Trento, nei pressi dell’uscita 9 per Lamar di Gardolo, in direzione Bolzano. Coinvolte nell’incidente tre vetture. Segnalate lunghe code in direzione altoatesina.



Secondo le prime informazioni una donna di 37 anni è stata portata in pronto soccorso in codice giallo.



(Foto di repertorio)