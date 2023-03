Code e rallentamenti in tangenziale per chi arriva dalla Valsugana

TRENTO. Dopo i disagi di ieri sera in direzione Pergine, a causa di un incidente, anche questa mattina difficoltà nell'ora di punta in tangenziale a Trento, sulla statale 47.

Viaggiare in Trentino informa verso le 8.30 di oggi che il traffico è rallentato a causa di flusso intenso in tangenziale da Trento nord (uscita 9) in direzione di Trento.

Come documenta l'immagine della webcam provinciale delle 8.32, i veicoli sono in coda già all'altezza del tunnel di Martignano.