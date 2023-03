Due incidenti stradali a Trento mandano in tilt il traffico mattutino: code in tangenziale

TRENTO. Nella mattinata di oggi, venerdì 24 marzo, un incidente in tangenziale a Trento ha registrato code lungo la provinciale «235» dell’Interporto (l’impatto è avvenuto dopo le ore 7) e un secondo sinistro in località Cognola (avvenuto poco prima delle 7.30) ha provocato code anche in centro città. In particolare, come rilevato da «Viaggiare in Trentino», la colonna rallentata riguarda i veicoli diretti a nord. Ripercussioni anche sulla strada statale «12» e sulla strada statale «47» in direzione città.



Consigliamo di monitorare tutti gli aggiornamenti in merito alla viabilità del capoluogo. (in foto la colonna di auto dirette a nord, sulla sinistra per chi guarda, lungo la ss12).