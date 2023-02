Oltre ottocento persone in corteo per l'Ucraina: «Basta alla guerra, senza se e senza ma»

TRENTO. A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina (24 febbraio 2022), le associazioni trentine sono scese in piazza, in due manifestazioni distinte, per chiedere la pace. Una fiaccolata dal titolo «La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno» è stata organizzata, nell'ambito della mobilitazione lanciata dalla coalizione Europe for peace, dal Forum trentino per la pace, assieme a Acli, Arci, sindacati, Anpi e altre associazioni locali, in piazza del Duomo a Trento.



A distanza di un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, oltre ottocento persone si sono date appuntamento nel cuore di Trento per manifestare e chiedere la pace. «Ci sembra giusto essere in piazza per esprimere solidarietà al popolo ucraino, in un conflitto in cui è chiaro chi è l'aggressore e chi l'aggredito, e per chiedere di iniziare a ragionare su un cessate il fuoco. Ci sembra giusto che a un anno dall'inizio del conflitto ci siano dei seri negoziati di pace e chiediamo che l'Onu istituisca una conferenza di pace, in cui si siedano Ucraina, Russia e tutti gli Stati interessati», ha detto il presidente del Forum trentino per la pace, Massimiliano Pilati. I presenti si sono incamminati, in silenzio, lungo le vie del centro città (Riprese Paolo Pedrotti)



Un'altra manifestazione è stata organizzata, in piazza Cesare Battisti, sempre a Trento, dallehanno partecipato al lungo corteo che ha attraversato le vie del centro città, con ritrovo alle ore 17.30. Da parte degli organizzatori nessun veto circa gli striscioni e le bandiere da introdurre, se non il divieto dei simboli di partito. Qualche singolo, ad inizio manifestazione, ha contestato la presenza di alcune bandiere ucraine ma il battibecco si è chiuso in breve tempo. Presenti cittadini, volti del sociale, esponenti politici ma assente la Provincia.A dare voce ai pensieri è stato ilche ha preso possesso del cuore del capoluogo trentino, lasciando spazio solo alla luce fioca delle: un messaggio volutamente intimo e sentito, dedicato alle vittime del conflitto, ai civili innocenti e ai militari costretti a prendere parte nell’ennesima guerra in cui a vincere è l’odio e a perdere è l’intera umanità.