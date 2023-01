Emergenza freddo, altri 22 posti letto a Casa Sant'Angela fino al 22 gennaio

TRENTO. È stato attivato il Piano di emergenza freddo in Trentino, con una serie di misure straordinarie per potenziare l'offerta ordinaria degli interventi e servizi in contrasto alla grave emarginazione adulta.



A partire da ieri, martedì 17 gennaio, e fino a domenica 22 gennaio, è stata messa a disposizione la struttura di Casa Sant'Angela, per l'accoglienza notturna di persone senza dimora. I nuovi posti letto si aggiungono ai 234 posti letto complessivamente messi a disposizione delle persone senza dimora.



«In seguito alle temperature più rigide di questi ultimi giorni abbiamo messo in campo il piano di emergenza e possiamo contare su ulteriori 22 posti letto, grazie alla preziosa collaborazione di Fondazione Comunità Solidal - ha spiegato Stefania Segnana, assessora alla salute e alle politiche sociali - si tratta di un potenziamento che, in attuazione della programmazione strutturata degli interventi in materia, si attiva in caso di eventi particolari o emergenziali».



È la seconda volta che, in relazione ad eventi critici, si attiva il piano emergenza freddo dall'inizio dell'inverno. La prima attivazione è avvenuta in occasione della nevicata di metà dicembre.