Emergenza freddo, Assemblea Antirazzista chiede l'apertura della Residenza Fersina

TRENTO. L'Assemblea antirazzista ha organizzato un presidio in piazza Duomo, a Trento, proiettando sulla cattedrale alcune fotografie scattate da Carlo Bianchetti, che ritraggono i giacigli di fortuna dove dormono i senza dimora.



«Stimiamo che ci siano 100 persone che, ancora oggi, dormono in strada a Trento. Nell'immediato chiediamo l'apertura della residenza Fersina e di tutte le strutture disponibili, e domandiamo al Comune di mettere a disposizione altri posti alle Bellesini oltre ai 24 già attivi», ha Tommaso Baldo, portavoce di Assemblea antirazzista.



Assemblea antirazzista chiede inoltre di aprire un ostello per i lavoratori a basso reddito, di permettere ai senza dimora non residenti in Trentino di accedere ai dormitori per 60 giorni e di rendere pubblici i dati sull'immigrazione in Trentino.