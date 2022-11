Tamponamento in tangenziale, traffico in tilt a Trento: lunghe code anche sulle strade di accesso

TRENTO. Traffico in tilt a Trento, in seguito a un incidente avvenuto questa mattina, verso le 7.40.

Le code si sono formate in seguito a un tamponamento in tangenziale che ha coinvolto più vetture, all'altezza di Campotrentino.

Fino alle 9.30 circa la situazione era ancora pesante, con disagi lungo i principali accessi alla città, poi il traffico ha ricominciato a migliorare.

Nell'incidente è rimasto ferito, in modo non grave, un giovane di 26 anni, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Chiara.

I disagi sono partiti dalla tangenziale in direzione sud, nella zona dell'uscita 7 per via Maccani, ma si sono rpesto allargati.

I rallentamenti si riverberano agli svincoli e alle strade vicine in un'orario di forte frequentazione delle arterie cittadine.

Verso le 8.45, chi proviene dalla Valsugana per scendere verso Trento nord, trova le code già nel tunnel di Martignano (nella foto qui sopra).

Viaggiare in Trentino precisa infatti che le code si allungano verso la statale 47 e la provinciale 235.

Situazione pesante anche per chi arriva dal Bus de Vela e deve immettersi nello svincolo della tangenziale.

