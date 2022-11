Auto si ribalta all'incrocio di via Bassano, ferita una donna

TRENTO. Incidente nel primo pomeriggio di ieri, sabato, all'incrocio fra via Bassano e via alle Coste. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Trentino Emergenza 118 con ambulanza e automedica.

Assieme a loro i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

La ferita è una donna di 56 anni che era al volante di una Panda che all'improvviso è finita sulla fiancata.

Abbastanza impressionante la scena dell'incidente, ma per fortuna pare che le conseguenze per la ferita non siano gravi.

Si sono registrati dei rallentamenti perché il traffico è stato fermato per far lavorare i soccorritori in sicurezza.