Ciclobox, tariffe ridotte dal primo dicembre: le tariffe verranno applicate fino al 30 giugno 2023

TRENTO. L’abbonamento annuale passa da 100 a 30 euro, quello mensile da 10 a 3 euro, la tariffa giornaliera da 2 a 1 euro. La riduzione è dovuta al fatto che, nei primi mesi di attivazione (i ciclobox sono disponibili da fine agosto 2022) il servizio non ha ottenuto il risultato previsto: si rileva infatti che, ad oggi, il numero degli utenti è pari a 20 (a fronte di 7 nuove strutture di rimessaggio bici corrispondenti a 152 posti bici).

Il dato si riferisce solo ai nuovi cicloparcheggi (Monte Baldo, Sanseverino, Canestrini, Piedicastello, ospedale Santa Chiara, via Untervegher, via Bartali) e non ai cicloparcheggi esistenti di via Dogana, area ex Zuffo e via Saluga, per i quali, ad oggi, non sono ancora attive le nuove tariffe.



Le tariffe verranno applicate in via sperimentale fino alla data del 30 giugno 2023, termine corrispondente alla scadenza naturale della convenzione con Trentino Mobilità.