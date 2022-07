Lavori al viadotto di Montevideo: code chilometriche da Vezzano a Trento, un’ora per arrivare in città

TRENTO. I lavori al viadotto di Montevideo, che da oggi fino a metà settembre comportano modifiche della viabilità e restrizione a una sola corsia in discesa da Cadine, stanno provocando disagi pesantissimi al traffico.

Questa mattina già prima delle ore 8 si sono formate lunghe colonne di mezzi dalla val dei Laghi verso il capoluogo, code che sono andate via allungandosi, con auto in colonna di Vigolo Baselga e rallentamenti da Vezzano in poi.

In questo momento la coda segnalata è di circa 10 chilometri, con pesanti ritardi alle corriere e agli autobus di Trentino Trasporti.

Il tempo di percorrenza da Vezzano a Trento è ora stimato in circa 50 minuti.

FOTO: la colonna alle ore 10.00 nella webcam del Servizio Strade della Provincia al Pasiel

Tangenziale. I lavori comportano anche la chiusura dell'uscita per Trento Centro della tangenziale: si esce solo per andare verso Riva del Garda, mentre per immettersi in tangenziale è chiusa l'entrata da ponte San Giorgio.

Questa mattina, specialmente fra le 7 e le 8,30 questo ha creato pesanti disagi sulla circonvallazione, con il traffico deviato a Piedicastello.