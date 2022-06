TRENTO. Centinaia di fedeli in coda, alla fine delle celebrazioni liturgiche per la festa del patrono San Vigilio, dopo due anni di stop causa pandemia, per il ritorno della distribuzione del pan e vin di San Vigilio, benedetti dal vescovo Tisi durante la messa in cattedrale.

San Vigilio, in piazza Duomo la distribuzione del "pan e vin" San Vigilio, in piazza Duomo la distribuzione del "pan e vin", tradizione per il giorno del Patrono, con i prodotti offerti dall'Associazione Panificatori del Trentino

A distribuire il pane – donato dall’Associazione Panificatori del Trentino – i volontari del Centro S.Chiara. Il vescovo si è intrattenuto in piazza Duomo con la gente: ha consegnato la lettera alla comunità, "La Strada".