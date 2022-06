Asis, il nuovo direttore è Claudio Alì: da Patrimonio del Trentino a Trento Fiere, il manager «collaudato»

TRENTO. Il Comune di Trento ci informa che «E’ il manager Claudio Alì il nuovo direttore di ASIS, l’azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento.

Sostituisce l’ingegner Luciano Travaglia andato recentemente in pensione dopo 20 anni di direzione.

Il Consiglio di amministrazione di ASIS – di comune accordo con la Giunta comunale – si era rivolto alle società specializzate nella ricerca di personale di alto profilo e tra ben 99 candidature è stato scelto Claudio Alì che ha già iniziato il suo lavoro da qualche giorno.

“Si tratta di un professionista conosciuto che ci garantisce fin da subito piena operatività – ha detto il sindaco Franco Ianeselli in sede di presentazione – A lui, come amministrazione, chiediamo un orientamento forte verso gli utenti che devono diventare sempre più centrali. Lo sport è fondamentale: è anche nei campi e negli impianti sportivi gestiti da ASIS che si gioca la coesione sociale del nostro territorio”.

Per l’Assessore allo sport Salvatore Panetta: “La sostituzione del direttore è stata rapida ed efficiente. Adesso impegniamoci in sinergia – Comune e ASIS – ad alzare l’asticella della qualità”.

Per il Presidente di ASIS Martino Orler: “Considerato il suo curriculum è sicuramente al posto giusto perché in ASIS si deve coniugare il privato con il pubblico”.

Infine il neo direttore ha detto di “aver trovato in questi primi giorni una buona squadra. Concordo che il nostro obiettivo deve essere quello di essere rivolti specificatamente all’utente. Questo nella gestione quotidiana delle strutture. Ma il mio sogno è che ASIS non sia solo un ottimo manutentore di impianti ma diventi ambasciatore dello sport della città di Trento. Per fare ciò è fondamentale dialogare con tutte le associazioni che gestiscono lo sport, a tutti i livelli”.

Chi è Claudio Alì

Laurea in Economia, Dottore Commercialista, Alì è ben conosciuto in Trentino pe ri suoi incarichi manageriali.

E’ stato infatti direttore delle Terme di Levico, è stato manager per la BMG-Pharma S.p.A. Società attiva nel campo della farmaceutica, ma soprattutto per 11 anni è stato il direttore generale di Patrimonio del Trentino.

Nel 2016 fu nominato Amministratore Unico di Trento Fiere S.p.A con l’obiettivo perseguire il core business e contestualmente predisporre la sua fusione in Patrimonio del Trentino; durante l’incarico sono stato l’organizzatore di due edizioni dei mercatini di Natale di Trento.

Prima è stato responsabile dell’area finanziaria di Sodalia S.P.A: Società multinazionale operativa nel campo del sw, appartenente al gruppo Telecom Italia; fu responsabile amministrativo di Lattebusche, società lcooperativa del settore lattiero caseario a Belluno.