Conto alla rovescia alla Trentino Music Arena: ora tutti attendono Vasco sul palco

TRENTO. Sono le 21 e la fiumana di gente in tangenziale e altrove prosegue, verso la Trentino Music Arena dove stanno arrivando gli ultimi gruppi di spettatori.

Vasco Rossi dovrebbe salire sul palco tra le 21.15 e le 21.45, bisognerà in ogni caso attendere il buio e al momento il cielo sopra Trento è sereno, con qualche piccola velatura. Dunque una serata luminosa che poi lascerà spazio ai giochi di luce sull'enorme palco dell'area San Vincenzo.

Sul fronte dei biglietti venduti, risulterebbe raggiunta o quasi la quota delle 120 mila presenze.

È il momento di Vasco: un'emozione unica sul palco di fronte a 120mila fan scatenati Il grande momento arrivato, la Trentino Music Arena è iena all'inverosimile, una marea umana che chiama il suo idolo, Vasco. Siamo saliti sul palco per farvi vivere questa emozione unica.

In altre parole, potrebbe avverarsi quanto previsto fin dall'inizio.





























Vasco show: in 120mila persone nella Trentino Music Arena. Uno spettacolo unico!

La Trentino Music Arena, che ha cominciato a riempirsi stamattina alle nove, in una giornata dal clima estivo, ora è un colpo d'occhio incredibile.

Ultime note dei musicisti vincitori del concorso Euregio Rock e poi comincerà il Blasco, per un'attesisissima data zero del tour che segue l'uscita del nuovo album “Siamo qui”.

Due ore e mezzo o più di canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana dai primi anni Ottanta in poi.