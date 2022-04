Un nuovo fast food sbarca in città: lo aprono domani il rapper Sfera Ebbasta e il calciatore Petagna

TRENTO. Anche la nostra città si prepara ad accogliere Healthy Color, il fast food del cibo salutare che domani 13 aprile aprirà la propria sede (unica nella regione Trentino - Alto Adige) in via Travai, a pochi passi da piazza Fiera. Un marchio ideato e fondato da tre a"ambasciatori" d'eccezione: il rapper Sfera Ebbasta, il calciatore del Napoli Andrea Petagna e Marcelo Burlon, del campo dell'alta moda.



«Si tratta di un progetto ambizioso ma necessario - spiegano i cinque giovani fondatori della società Trentino Food (ramo d'azienda di Trentino Comunicazioni) e gestrice di Healthy Color Trento - in una città in cui gioca una componente fondamentale anche la forte vocazione universitaria».



Prosegue Dino Bahtic, ad di Trentino food: «L'idea è quella di garantire una qualità del cibo elevata ed una grandissima attenzione alla salute e alla sostenibilità, ma con il principio del pranzo o cena "fast". Sul nostro territorio mancava un servizio di questo tipo, che coniugasse la voglia di un pasto veloce, magari nella pausa studio o dopo un'attività sportiva, con i principi del cibo sostenibile e salutare. Ci saranno una serie di proposte vegetariane e vegane, insomma prodotti che incontreranno le esigenze di chi crede in questo tipo di principi alimentari».



Alla base di questa scommessa sul nostro territorio, la cui sede rappresenterà una delle poche in Italia dopo le due Roma e quelle di Milano, Napoli, Parma e Torino, c'è la consapevolezza che il mondo della ristorazione sta cambiando: l'asticella della competizione nel comparto del food si è alzata notevolmente dopo l'avvento dei prodotti biologici e sostenibili.