Benedizione delle moto in piazza Fiera, partecipazione record: in migliaia da tutto il Trentino e da fuori regione

TRENTO. Dopo due anni è tornato questa mattina in presenza la benedizione delle moto, evento alla sua ventiquattresima edizione. Già alle 8 piazza Fiera e le vie limitrofe erano uno spettacolo: moltissimi i motociclisti arrivati da tutto il Trentino e dalle regioni limitrofe.



"È un momento estremamente importante per la città di Trento, spiegano gli organizzatori del Moto Club locale, dato che finalmente piazza Fiera ha ospitato nuovamente il rombo dei motori, l'allegria e quell'atmosfera di festa a cui purtroppo non si era più abituati dopo la pandemia (nel 2020 e 2021 la benedizione è stata comunque effettuata online).



































































Nel 2019 furono cinquemila i mezzi presenti al saluto di, con un totale di ottomila persone partecipanti all'evento, prima che ilstoppasse ogni possibilità di ritrovo.

«Per noi si tratta di un ritorno importante alla normalità e alla vita - ha spiegato il presidente del Club motociclistico, Bruno Garzetti, e Secondo Zanella, membro storico del gruppo. - È il modo migliore per inaugurare la stagione e dare le ultime raccomandazioni agli appassionati: guidare con prudenza, prendersi tutto il tempo per compiere i percorsi, rispettare gli altri».