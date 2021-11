La Panda sbanda e si rovescia contro la rete di una casa, paura a Mesiano

TRENTO. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per la guidatrice, soccorso da una autoambulanza di Trentino Emergenza e trasportata al Santa Chiara per accertamenti. Ma l’incidente è stato spettacolare ed ha provocato lunghe code da e per Povo.

E’ accaduto verso le ore 9 a Mesiano, dove sulla curva della strada che collega la collina, una Fiat Panda che viaggiava verso il capoluogo ha sbandato e urtando il cordolo del marciapiede si è ribaltata, terminando poi la corsa a ridosso della rete di una casa. Per fortuna in quel momento sul marciapiede non transitava nessuno.

Nessun altro mezzo coinvolto e tanto spavento. Sul posto la Polizia Locale di Trento per i rilievi. Rallentamenti per la circolazione e pe rle corse degli autobus della linea 5.

Foto Matteo Sartori