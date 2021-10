Funivia di Sardagna ferma da oggi per almeno dieci giorni: manutenzione straordinaria

TRENTO. Un fulmine a ciel sereno: la funivia di Sardagna ha bisogno di riparazioni, e chiuderà, per circa 10 giorni ( ma non si sa quanto ci vorrà per aggiustarla).

La comunicazione ieri sera, attiva da subito: «Causa necessità di manutenzione straordinaria imprevista, chiude la funivia Trento-Sardagna da domani sabato 30 ottobre a fine lavori (presumibilmente 9 o 10 novembre 2021)».

Trentino Trasporti comunica che «Sarà attivo il servizio sostitutivo con i consueti orari, svolto da autonoleggiatore privato (causa impossibilità da parte del Servizio Extraurbano per situazione Green Pass Covid-19)».

Il colosso Trentino Trasporti è quindi alle prese con la carenza di autisti a causa del personale «no green pass», e quindi si rivolge all’operatore privato, che evidentemente non ha questi problemi.