Area San Vincenzo, per Fugatti ci sta il concerto di Vasco ed anche il nuovo stadio

TRENTO. Maurizio Fugatti rassicura: lo spazio per il concerto di Vasco Rossi a Mattarello è sufficiente per le 120 mila persone previste (ma i biglietti venduti sono meno di 75 mila); Non solo: è così grande che ci sta sia la Music Arena che il nuovo stadio di Trento.

Il presidente della provincia rilancia l'ipotesi della realizzazione del nuovo stadio di Trento sui quasi 27 ettari della Provincia nell'area San Vincenzo a Mattarello dove «ci starebbero sia le strutture sportive che la Trentino Music Arena per i concerti». «Ma lo stadio - ha puntualizzato il presidente ieri in aula - potrà essere realizzato solo con la partecipazione dei privati, perché non abbiamo i soldi come ente pubblico. Se qualche privato si fa avanti per questa o altre opere pubbliche in Trentino ben venga. Non dobbiamo demonizzare il partenariato pubblico-privato».

Dell'argomento il presidente ha parlato ieri durante la discussione di una mozione della capogruppo del Pd, Sara Ferrari, che è stata bocciata, con cui si voleva impegnare la giunta a non effettuare alcuna infrastrutturazione permanente sull'area di San Vincenzo per apprestare la Trentino Music Arena per il concerto di Vasco Rossi, ma di realizzare solo interventi provvisori e facilmente reversibili, al fine di non condizionare le future decisioni della comunità di Mattarello sull'utilizzo di quell'area.

Il presidente Fugatti ha precisato che la Provincia «non ha alcun intenzione di decidere cosa si farà di quell'area» sottolineando che per il concerto di Vasco Rossi «si faranno solo le opere minimali». Poi però ha aggiunto il suo auspicio, ovvero che lì possa realizzarsi lo stadio.

«Lo sport - ha detto - potrebbe sposarsi con l'idea di una Trentino Music Arena. Lì ci sono 27 ettari a disposizione».

Paolo Zanella (Futura), che sulla questione ha presentato anche una interrogazione, ha duramente contestato la scelta della giunta Fugatti di organizzare e soprattutto finanziare il concerto di Vasco Rossi a Trento per 120mila potenziali spettatori:«Non si capisce bene - ha sostenuto - perché si spendano soldi per questa area per chiamare a Trento, che ha centomila abitanti, un cantante che ne mobilita altrettanti. Si prevedono spese pubbliche imponenti, anche per pagare la promozione del concerto. Contrariamente al comune di Modena che su ogni biglietto ci ha guadagnato. Qui, ha aggiunto, paghiamo anche i biglietti non venduti. Chissà cosa dirà la Corte dei Conti, ha concluso, su una cosa come questa».

Sara Ferrari ha replicato alla risposta di Fugatti dicendo che «si capisce che tra gli effetti collaterali di questa manifestazione c'è anche l'infrastrutturazione dell'area San Vincenzo. Purtroppo, i timori si sono confermati e il concerto di Vasco Rossi lascerà una coda di infrastrutture che serviranno in futuro a chissà che cosa».