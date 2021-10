Venerdì apre il nuovo supermarket Aldi in corso Tre Novembre a Trento: un piccolo grande centro commerciale in città

TRENTO. Una volta i supermercati ed i centri commerciali si aprivano in periferia. Ma a Trento, da venerdì prossimo, c’è una inversione di tendenza: apre un nuovo “Aldi” in corso Tre Novembre, nel cuore della città.

Sono infatti terminati i lavori che hanno ristrutturato completamente il vecchio stabile commerciale che un tempo fu Poli-Regina. Chiuso da anni per rimuovere le vecchie isolazioni in lana di vetro, è stato completamente rifatti e da pochi giorni mostra le insegne della catena della grande distribuzione tedesca.

Venerdì aprirà il supermercato, che sarà ospitato su due piani (l’interrato e il piano terra). Più avanti ci sarà spazio anche per altre attività commerciali, che verranno in futuro dislocate al secondo piano.

Il punto vendita di corso Tre Novembre sarà il sesto supermercato Aldi del Trentino dopo Trento nord, Rovereto nord, Rovereto sud, Borgo Valsugana e Cles. Il totale degli addetti attuali è 50 che con i 10 di del nuovo punto vendita diventano 60. In Alto Adige i negozi Aldi sono quattro con oltre 50 occupati. La società italiana, che ha sede legale a Bolzano e sede operativa a Verona, fa capo al colosso tedesco del discount Aldi Süd, in mano ad uno dei rami della famiglia Albrecht.

Il gruppo conta oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi di quattro continenti e 155.000 collaboratori in tutto il mondo. Il giro d’affari internazionale supera i 50 miliardi di euro. In Italia Aldi è sbarcata nel 2018 e attualmente ha due centri di distribuzione e 115 negozi con 1.968 addetti e un volume di affari che si sta avvicinando ai 400 milioni di euro.

Tra i punti di forza, la catena del discount sottolinea i «Prezzi bassi tutti i giorni», che viene definito «l’impegno di Aldi verso le famiglie italiane». Ma nell’annuncio delle nuove aperture si mette l’accento anche sulla «garanzia del Made in Italy. Circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza: una valorizzazione che si ritrova nelle 130 referenze tra frutta e verdura e nelle oltre 30 marche esclusive».

Con l’apertura, come di consueto scatteranno offerte sottocosto per attirare la clientela. Non è ancora definito l’orario, che solitamente per la catena è dalle 9 alle 20; non si sa se sarà aperto anche la domenica. Ma venerdì i clienti avranno tutte le risposte che cercano.