Proclamate le migliori birre artigianali d'Italia: ecco quali sono. Ce n'è anche una trentina

PERUGIA. Proclamate le migliori birre artigianali italiane. Al palazzo comunale di Deruta (Perugia), sono stati infatti annunciati i birrifici vincitori del premio Cerevisia 2021 al quale hanno partecipato 100 etichette da ogni parte del Paese. E ce n’è anche uno trentino: Sidrobirrificio Lucia Maria Melchiori.



Il premio Cerevisia, è stato istituito dal Banab, Banco nazionale di assaggio delle birre, comitato nato il 30 aprile del 2013 per volontà della Camera di commercio di Perugia oggi dell'Umbria, della Regione, del Cerb, Centro di ricerca per l'eccellenza della birra dell'Università degli Studi, del Comune di Deruta e di AssoBirra, associazione dei birrai e dei maltatori.



In occasione del premio è stato evidenziato come i birrifici artigianali che producono birre di qualità secondo metodi di lavorazione artigianale, rappresentano "un'eccellenza" nel mondo birrario nazionale, settore che ha, comunque, "fortemente risentito dell'impatto della pandemia". Il 2020 è stato infatti un anno definito molto difficile per la birra nazionale, la cui produzione è scesa dell'8,4%, i consumi dell'11,4 e l'export in calo più contenuto del 4,8%.



Una fotografia tutta con il segno meno, ribaltata rispetto a quella del 2019 che aveva messo a segno record storici in termini di produzione, consumi ed export.



I birrifici vincitori sono questi:

dalla Basilicata il Birrificio del Vulture

dalla Calabria il Birrificio Gladium

dalla Campania il Birrificio Karma

dalla Campania il Birrificio Monaci Vesuviani

dalla Campania il Microbirrificio Artigianale Incanto

dall'Emilia Romagna il Birrificio Birra Amarcord

dal Friuli Venezia Giulia il Birrificio Cittavecchia

dal Friuli Venezia Giulia il Birrificio Foran

dalle Marche il Birrificio 61cento

dalle Marche il Birrificio Jester Birrificio Agricolo

dalla Puglia il Birrificio Rebeers

dalla Sicilia il Birrificio dell'Etna

dal Trentino Alto Adige il Sidrobirrificio Lucia Maria Melchiori

dall'Umbria il Birrificio Birra bro

dall'Umbria il Birrificio Birralfina

dal Veneto il Birrificio Acelum;

dal Veneto il Birrificio Theresianer Antica Birreria di Trieste 1766.