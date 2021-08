Mercato spostato, trattori della vendemmia in tangenziale, strade chiuse e parcheggi off-limits: a Trento arrivano gli Europei di ciclismo

TRENTO. Ottocento atleti di 45 nazioni parteciperanno agli Europei di ciclismo in programma a Trento da mercoledì 8 a domenica 12 settembre. Anzi: ottocento atleti più le persone dei vari team, le loro famiglie e gli appassionati. Un esercito, insomma, destinato a colorare la città.

In quei giorni i trentini incontreranno qualche problema: viabilità modificata, strade chiuse a intermittenza, mezzi pubblici deviati su percorsi alternativi, parcheggi chiusi, mercati cittadini sospesi o spostati. Ma la città e le sue bellezze - tutto il Trentino, in verità - ricaveranno dall'evento una pubblicità spettacolosa in tutto il mondo. Il gioco vale la candela, insomma. Occhio quindi alle prescrizioni.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

Programma. Ore 9.15 cronometro individuale donne junior; 10.45 cronometro individuale uomini junior; 14.30 Team relay (crono a squadre uomini/donne).Chiusura delle strade. Dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 17: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via del Ponte, via Stella, strada provinciale 90 (fino a rotatoria Aldeno e ritorno), strada provinciale 21 via della Gotarda, via Nazionale, via S. Vincenzo, via Madonna Bianca, via Degasperi, via Monte Baldo, via Olivetti.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

Programma. Ore 9.15 cronometro individuale donne U23; 10.45 cronometro individuale donne élite; 14.15 cronometro individuale uomini under 23; 16 cronometro individuale uomini élite.Chiusura delle strade. Dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 18: come mercoledì 8.VENERDÌ 10 SETTEMBREProgramma. Ore 9 prova in linea uomini junior; 13.50 prova in linea donne junior; 16.30 prova in linea donne under 23.Chiusura delle strade. Dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.45: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, via Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

SABATO 11 SETTEMBRE

Programma. Ore 9 prova in linea uomini under 23; 14.15 prova in linea donne élite.Chiusura delle strade. Dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.15: come venerdì 10.

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Programma. Ore 12.30 prova in linea uomini élite.Chiusura delle strade. Dalle 11.30 alle 14.30 (percorso esterno; le seguenti strade saranno chiuse al traffico, nella fascia oraria indicata, solo per il tempo necessario al passaggio della gara): corso del Lavoro e della Scienza, via R. da Sanseverino, Ponte S. Lorenzo, SP85 via Brescia, SS45 bis Bus de Vela, SP18 dir. via Roma (Terlago), centro paese Terlago, SP18 dir. Lon via per Vezzano, SP18 dir. Lon Ciago, SP18 dir. Lon Lon, SS45 bis Vezzano, SS45 bis Padergnone, SS45 bis Lago di Toblino, SS45 bis Sarche, SP214 via Longa, SP214 via Prati, SP214 Pergolese, SP214 via Guà, SP214 Lago di Cavedine, SP84 Drena, SP84 via Sant'Uldarico, SP84 Cavedine, SP84 Calavino, SS45 bis Vezzano, SS45 bis Vigolo Baselga, Baselga del Bondone, SP85 Sopramonte, SP85 Candriai, SP85 Sardagna, SP85 via Brescia, Ponte S. Lorenzo, Via da Sanseverino.

Dalle 13.45 alle 17.15 (circuito cittadino): corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, via Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.

PARCHEGGI

I parcheggi di via Canestrini (ex Sit) e via Sanseverino saranno chiusi al pubblico e a disposizione del Comitato organizzatore dell'evento dall'8 al 12 settembre. Rimangono disponibili i parcheggi Ex Zuffo (accessibile da via Doss Trento o dalla rotatoria di via Berlino) e Monte Baldo (il parcheggio rimarrà libero e accessibile a tutti).

MERCATI CITTADINI

Il mercato specializzato di piazza Duomo verrà spostato giovedì 2 settembre in piazza d'Arogno e giovedì 9 settembre in piazza di Fiera. Il mercato equo solidale di piazza S. Maria Maggiore verrà spostato il 9 settembre in piazza di Fiera. Il mercato dell'artigianato di piazza d'Arogno verrà sospeso dal 2 al 13 settembre.

SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ

In relazione ai percorsi delle gare la Polizia locale, negli orari di chiusura delle strade, assicura attraverso la presenza del proprio personale e compatibilmente con le esigenze legate alla manifestazione, il transito e le deviazioni per raggiungere i principali luoghi di interesse pubblico (in particolare ospedali, ambulatori, residenze per anziani, uffici pubblici).

MEZZI AGRICOLI: TANGENZIALE

Ai mezzi agricoli verrà data la possibilità di usare la tangenziale di Trento dall'8 al 12 settembre per conferire i prodotti agricoli alle cantine. Il sì ufficiale da parte della Provincia arriverà a breve ma non ci sono più dubbi in proposito. La deroga è stata pensata per mitigare il più possibile gli effetti negativi imposti dai limiti alla circolazione durante gli Europei di ciclismo. Una soluzione in tal senso era stata chiesta a gran voce nelle scorse settimane dai rappresentanti delle cooperative durante una serie di incontri. I giorni di gara coincidono, infatti, con alcune fasi fondamentali della raccolta, della vendemmia e della vendita della frutta. I campionati limiteranno la viabilità in aree vocate all'agricoltura, a sud di Trento, in Valle dei Laghi e sulla collina est di Trento; viabilità che sarà autorizzata a intermittenza per garantire la sicurezza degli atleti.