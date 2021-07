Due weekend di birra in piazza Battisti a Trento: è l’iniziativa del Comune

TRENTO. Il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento, in collaborazione con Confcommercio Trentino, propone, nell’ambito del palinsesto di TrentoAperta e in particolare dell’iniziativa Mercato in piazza, due fine settimana dedicati alla birra artigianale trentina.

In piazza Battisti dal 22 al 25 luglio e dal 25 luglio all’1 agosto, dalle 17 alle 22, saranno protagonisti i birrifici 5+, degli Arimanni, KM8, Impavida, Pejo, Passion Brewery e Plotegher.

Il progetto – spiega il Comune di Trento -«mira a coniugare mercato urbano e luoghi di convivialità, promuovere le eccellenze della nostra provincia tramite laboratori e racconti stimolando un'offerta culturale».

Nelle giornate di sabato 24 e sabato 31 luglio alle 17 l’associazione culturale Birrando Si Impara darà una dimostrazione dal vivo di come si prepara una birra artigianale.

Sabato 31 luglio alle 18 inoltre saranno ospiti i Cavalieri d’Orval per presentare il Cavalierato di Orval e raccontare le storie dell’Abbazia di Orval e di Matilde di Canossa. I cavalieri daranno delle spiegazioni sul servizio e l’abbinamento gastronomico della birra.

In programma anche degustazioni guidate, durante le quali verranno presentate le varie birre artigianali con le rispettive proprietà e caratteristiche organolettiche. Presso i chioschi saranno disponibili gli orari delle degustazioni e sarà possibile prenotarsi.