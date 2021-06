Il coraggio di Mirka, la mamma carpentiera: sui tetti con motosega e sparachiodi, e poi a casa ad accudire figli e marito ammalato

LAVIS. La storia di Mirka Perenthaler, 46 anni appena compiuti, originaria di Mezzolombardo e con un diploma di ragioniera in tasca, l’ha raccontata splendidamente Pietro Gottardi alcuni giorni fa in questo articolo.

Ieri siamo andati a trovarla. Dove? In un cantiere edile, dove Mirka era al lavoro, come sempre, con motosega e chiodatrice a pressione, sulle travi a mettere giù perline di un tetto.

Perché Mirka, da due anni, ha affrontato la grave malattia del marito Fausto Calliari, andando a fare il carpentiere sui cantieri al posto suo. L’unica in Trentino? «Credo l’unica in Italia», dice lei con modestia e orgoglio.

E ci ha raccontato la sua vita, dall’accudire i bambini piccoli, a gestire il rapporto con gli operai edili. E soprattutto: mai mollare.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Mirka, la mamma-carpentiera si racconta L’intervista in cantiere all’unica donna che fa questo mestiere in Italia: «Due anni fa la scelta, obbligata. Mio marito mi ha chiesto di andare avanti con la ditta, io ho accettato, con l'aiuto della famiglia, di mia madre e dei miei figli» - LEGGI la storia - GUARDA le immagini