Vaccinazioni, si inizia a correre: drive through di Trento sud preso d’assalto anche il primo maggio

TRENTO. Vaccini contro il Coronavirus, il Trentino ha finalmente iniziato a correre. Ieri sera, 30 aprile, l'Azienda sanitaria ha sperimentato la prima "notte di vaccinazioni". Fino a mezzanotte tanti trentini hanno potuto ricevere la propria dose: code ordinate, niente ritardi e, per molti, anche la possibilità di potersi vaccinare senza prendere permessi dal lavoro. E la corsa non si è fermata nemmeno nelle ultime ore, considerato che anche oggi, festa dei lavoratori, era giornata di vaccinazioni.

Nel tardo pomeriggio, al punto vaccinale di Trento sud, si è dovuti stare in colonna anche per oltre un’ora. I punti resteranno aperti e andranno avanti nella protezione della popolazione. Stesso discorso per domani.

Corsa al vaccino: code al drive through di Trento sud (Video Alessio Coser) Anche nel pomeriggio di oggi, primo maggio, nei pressi del drive through di Trento sud c'è un grande intasamento: la campagna vaccinale negli ultimi giorni sta avendo in Trentino una grande accelerazione

Le regole per prenotarsi.

Prendere appuntamento è facile e in pochi click si potrà avere la propria dose. Basta accedere al Cup online e cercare la propria "categoria".

A quel punto basterà inserire codice fiscale e tessera sanitaria e il sistema controllerà che la persona rientri effettivamente fra le categorie indicate secondo quanto previsto dal Piano nazionale vaccini. Il vaccino sarà somministrato nelle sedi vaccinali dell'Azienda sanitaria. La seconda dose verrà prenotata contestualmente alla prima. Chi ha un medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale potrà vaccinarsi dal proprio medico (vedi elenco).

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l'appuntamento, di presentarsi portando con sé la tessera sanitaria, la prenotazione e il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato (scaricabile dal sito dell'Azienda). Si raccomanda di presentarsi puntuali, non più di cinque minuti prima, all'appuntamento.

I numeri delle vaccinazioni

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 179.533 (di cui 42.370 seconde dosi). Nel dettaglio: a cittadini ultra ottantenni sono state somministrate finora 55.778 dosi, nella fascia 70-79 anni 42.200 dosi e tra i 60-69 anni 32.351 dosi.