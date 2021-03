Massima trasparenza sul fronte del Coronavirus. Per il sindaco di Trento in questo momento è indispensabile: "Da qualche tempo pubblichiamo ogni giorno i dati sul Covid nel Comune di Trento, disaggregati per singola Circoscrizione. Attualmente ci sono più di 800 persone positive (andamento in crescita), a fine gennaio erano scese sotto le 500, a fine novembre erano addirittura 2500".

E prosegue: "Siamo da qualche settimana attorno alla soglia critica dei 250 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Ovviamente questi dati non tolgono le sofferenze a chi è sta molto male e a chi è particolarmente colpito dalle restrizioni, ma trasparenza e consapevolezza non possono che essere sempre alla base di ogni decisione".