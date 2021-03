Il Comune di Trento aumenta i cestini dei rifiuti (e li svuoterà più spesso)

TRENTO - Da anni a Trento il numero dei cestini dei rifiuti era in calo. Ma adesso arriva una clamorosa inversione di rotta. Su sollecitazione i Palazzo Thun, Dolomiti ambiente Srl ha aggiunto provvisoriamente dei cestini stradali nelle piazze di Povo, Villazzano, Cognola, Mattarello e nei pressi del ponte dei Cavalleggeri.

E' stata inoltre incrementata l'attività di svuotamento per fronteggiare il maggiore utilizzo comportato dalla frequentazione del capoluogo nel fine settimana.

A quanto riporta un comunicato del Comune, sarà potenziata la dotazione anche in altri punti della città e del centro storico, come piazza Duomo e il quartiere delle Albere, mentre verranno aumentati gli svuotamenti nelle aree verdi e nei parchi (con svuotamenti programmati mattina e pomeriggio anche nel fine settimana) e la sorveglianza da parte del personale dell'ufficio Parchi e giardini dell'ente locale.

Fra l'altro, in questi giorni i cestini sono sempre pieni perché la gente - soprattutto in pausa pranzo - è costretta a consumare cibi e bevande d'asporto, e poi a smaltire in qualche modo vassoi, bicchieri di carta e coperchietti.