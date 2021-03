Non si ferma la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori delle pulizie per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto ormai da otto anni. Chi, tra queste addette, lavora anche negli ospedali e nelle case di riposo chiede anche tutele adeguate per la propria salute di fronte al rischio di contrarre il Covid in corsia, o peggio di portare il virus involontariamente alle persone ricoverate. Per queste ragioni lunedì 8 le lavoratrici insieme a Filcams, Fisascat e Uiltrasporti saranno fuori dall’ospedale Santa Chiara a Trento dalle 10 alle 11.