Universitari infettati allo studentato di San Bartolomeo: 242 in isolamento, da lunedì tamponi per tutti

TRENTO - Sono ben 242 gli studenti universitari in isolamento allo studentato dell'Opera a Trento Sud.

In isolamento tutti gli ospiti delle palazzine E ed F dove vivono i positivi, lunedì verranno effettuati tamponi a tappeto per tutti, per poi procedere nel corso della prossima settimana con lo screening della restante popolazione dello studentato, attraverso tamponi molecolari. Così l’Opera universitaria affronta il focolaio di Covid19 trovano nello studentato San Bartolameo con 8 positivi e 34 ragazzi in attesa del risultato del tampone.

Con l’assessore Bisesti e l’Azienda sanitaria – viene spiegato – “Opera universitaria ha deciso di mettere in isolamento tutti gli ospiti delle palazzine E ed F dove vivono i positivi, avendo a cuore la salute dei residenti e la messa in sicurezza di tutto il territorio. L’Ente ha chiesto all’Azienda di effettuare lunedì tamponi a tappeto per tutti i 242 studenti posti in isolamento, per poi procedere nel corso della prossima settimana con lo screening della restante popolazione dello studentato, attraverso tamponi molecolari.

Attualmente ai ragazzi in isolamento, che devono restare in stanza, vengono consegnati i pasti nel rispetto delle esigenze alimentari di ciascuno e il personale di portineria è a disposizione H24 per qualsiasi esigenza.

Sempre nell’ottica di collaborazione è stato organizzato un momento di formazione a tutti i nostri ospiti, insieme al Comune, l’Azienda sanitaria e la Provincia, sui comportamenti da tenere e sulle conseguenze del mancato rispetto delle regole.

“La gestione di una residenza collettiva si basa sulla corresponsabilità – afferma la Presidente di Opera Maria Laura Frigotto - perché Opera dà le indicazioni, ma poi sta ad ognuno osservarle nel rispetto di tutti. In un anno di emergenza sanitaria siamo riusciti a gestire la situazione con la collaborazione dei nostri studenti. Anche questa volta sono certa che ci daranno una mano”.