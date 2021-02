La sinergia fra Commissariato e Polizia locale di Trento ha portato alla denuncia di due spacciatori in attività sulla piazza cittadina. L’operazione è stata resa possibile anche dall’aiuto dei due cani Apiol e Gabriel dell’Unità cinofila della Guardia di Finanza.

L'operazione è partita da una segnalazione di alcuni cittadini che hanno ravvisato dei movimenti sospetti nei pressi di una passeggiata molto frequentata, in uno dei sobborghi della collina est, dove si sospettava fosse in corso di svolgimento un'attività di spaccio tipo “drive in”. Il consumo di sostanze stupefacenti era stato notato anche da un agente della Squadra Mobile durante le sue corse in collina e da un agente del Nucleo civico della Polizia locale in occasione di alcune uscite in mountain bike.

Alla luce delle informazioni assunte e di altri riscontri (controllo delle targhe dei veicoli in transito) si è deciso di intervenire e nel corso di un controllo nella zona, due agenti della Polizia locale hanno individuato un assiduo frequentatore della piazza di spaccio di Piazza Dante diretto verso un'abitazione.

A quel punto è scattata l’operazione con l'appostamento nei dintorni della casa e nella mattinata di giovedì 25 febbraio gli agenti sono entrati in azione durante la cessione di due dosi di eroina al prezzo di 20 euro, che lo spacciatore teneva in mano. Dalla perquisizione personale è spuntata fuori una ulteriore dose di droga pronta per lo spaccio.

Il passo successivo è stata la perquisizione della casa con l'aiuto dell'unità cinofila della Guardia di finanza con i cani Apiol e Gabriel. All'interno della camera occupata dal soggetto e da un complice - anch'egli noto per precedenti reati inerenti lo spaccio - sono state trovate nove dosi di eroina già pronte e tre palline di maggiori dimensioni ancora da frazionare, per un peso complessivo di tre grammi e mezzo.

I due giovani, di 24 e 28 anni, sono stati denunciati a piede libero per spaccio.