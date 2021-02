In questo mese di gennaio Trento supera per la prima volta l’85 per cento di raccolta differenziata raggiungendo il suo massimo storico con l'85,15%. Un risultato che conferma l’impegno per l’ambiente dei cittadini del capoluogo che da anni ormai è ai primi posti in Italia in questo tipo di classifiche.

A ciò si aggiunge – sempre a gennaio 2021 - un significativo calo dei rifiuti totali prodotti (con un -18,0 %) e dei rifiuti smaltiti in discarica (-36,5%). Notevole il balzo se confrontato con il gennaio dello scorso anno che registrava “solo” un 80,84% ma anche con il valore medio 2020 che è di 83,06 %.

Ovviamente il dato è influenzato dall'emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda i pubblici esercizi. L'andamento del 2021, anche alla luce delle nuove modalità di tariffazione puntuale che non prevedono più il pagamento del volume minimo obbligatorio ma sopratutto dell'auspicata uscita dall'emergenza sanitaria, potrà essere valutato solo nei prossimi mesi, quando il dato assumerà un valore statistico più significativo.