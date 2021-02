Nel prossimo fine settimana verranno abbattuti due platani malati, uno in via Torre verde e uno in via Manzoni.

Entrambi erano stati sottoposti ad una valutazione di stabilità (VTA) da parte di tecnici specializzati che aveva confermato le problematiche già emerse nei controlli precedenti, ma con peggioramenti che ne hanno determinato la decisione di abbattimento.

Le cause principali sono dovute a branche cariate con tagli non rimarginati, danni all'apparato radicale da scavi, disseccamenti e sbilanciamenti di chioma, presenza di cancri e funghi.

In sostituzione delle piante rimosse, in primavera verranno piantati dei nuovi esemplari arborei.