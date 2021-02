Clienti fuori orario, bar alle Rose sanzionato: "Ma il controllo è avvenuto alle 18,10"

TRENTO - Abbiamo riferito nei giorni scorsi di nuove sanzioni delle forze di polizia, per bar che non rispettavano le norme anti-Covid. In particolare, due bar erano stati sanzionati a Trento nella vasta operazione di controllo di sabato scorso.

Nel mirino un bar di via Gramsci, ed un locale di via Manzoni a Trento. Entrambi puniti con una multa e la chiusura per 5 giorni.

La titolare del bar “Alle Rose” di via Manzoni a Trento, ci ha telefonato oggi per contestare la ricostruzione dei fatti: «I miei clienti non erano nel locale fino a tardi, visto che il controllo da parte della Polizia è avvenuto alle ore 18,10. La cassa era stata chiusa alle 17,56, e gli agenti si sono presentati poco dopo, soffermandosi per il verbale fino alle ore 18,30. Non ho tenuto la clientela nel bar fino alle 19» ci spiega la titolare. «Ho pagato la mia multa e sono stata chiusa, ma vorrei far sapere come sono andate veramente le cose. Il controllo è avvenuto alle 18,10».

