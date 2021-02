Trento è "città ciclabile", per il quarto anno massima certificazione della Fiab

TRENTO - Per il quarto anno consecutivo il Comune di Trento è stato premiato da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) come “ComuneCiclabile” ed ha ottenuto la simbolica bandiera gialla durante la partecipata cerimonia online organizzata il 10 febbraio scorso per premiare le amministrazioni più virtuose in termini di mobilità sostenibile.

L’iniziativa, che fino ad oggi ha coinvolto oltre 140 comuni italiani, ha ottenuto quest’anno il patrocino del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente.

L’accordo di collaborazione siglato tra Fiab-ComuniCiclabili e Ali (Autonomie locali italiane), che prevede un reciproco impegno nella condivisione di dati, metodi e indicatori, per studiare e monitorare al meglio la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta nel nostro Paese, ha inoltre contribuito a valorizzarla ulteriormente.

Nello specifico il riconoscimento Fiab-ComuniCiclabili valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche “bike friendly”, ed attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera.

Per quanto riguarda il Comune di Trento, l’impegno e l’attenzione costante dell’amministrazione verso la mobilità sostenibile, sono stati premiati con l’assegnazione di quattro bike-smile sulla bandiera 2021.

L’avvio della pianificazione di Pums e Biciplan e la progettazione preliminare di 11 ciclobox da dislocare sul territorio comunale, dimostrano ancora che l’impegno dell’amministrazione non si esaurisce ma punta ad ottenere in futuro risultati ancora più alti.