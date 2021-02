Ritrovata a terra in una via di Ravina: donna ferita, forse investita da un pirata

TRENTO - Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Ravina, dove una donna di trentacinque anni è rimasta ferita lungo via della Croce, la strada che da via del Ponte sale nel cuore storico del sobborgo.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.45 quando la donna, priva di sensi e con numerose contusioni ed escoriazioni, è stata soccorsa sulla carreggiata, all’altezza del centro commerciale, da alcune persone, automobilisti e passanti. Subito hanno composto il 112 contattando gli operatori della centrale unica d’emergenza, che hanno mobilitato i soccorsi. A Ravina hanno così potuto intervenire il personale medico e sanitario del 118 a bordo di un’ambulanza e le forze dell’ordine.

Fortunatamente la trentacinqeunne si è poi ripresa ed è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara dove ha potuto essere sottposta a tutti gli accertamenti del caso: ha trascorso la notte in ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti e non è in pericolo di vita.

Resta però da capire che cosa possa essere accaduto: a seguito della caduta a terra la trentacinquenne ha infatti spiegato di non ricordare che cosa sia accaduto. Le contusioni che ha riportato fanno presumere che possa essere stata colpita da un veicolo in transito ed essere poi finita a terra violentemente. Non ci sono tuttavia testimoni e non è chiaro dunque se il conducente del mezzo abbia unicamente urtato la donna facendole perdere l’equilibrio, con la possibilità di non essersi accorto dell’accaduto o se invece la donna sia stata vittima di un vero e proprio pirata della strada. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le immagini delle telecamere presenti in zona e le esamineranno per cercare di ricostruire la dinamica dell’episodio.