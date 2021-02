Da lunedì vaccinazioni alle ex Ortofrutticole di Trento: cambia anche la viabilità della zona

Lunedì 15 febbraio presso la sede di Trento Expo in via Briamasco inizierà la campagna vaccinale per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Per favorire l’accesso veicolare degli utenti e prevenire il congestionamento della circolazione veicolare sulle vie limitrofe alla sede del centro vaccini, è necessario adottare alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, a partire dal 15 febbraio e fino al termine delle esigenze legate al piano vaccinale vengono istituite, in corrispondenza dell’intersezione formata da via Rosmini con le vie Bomporto e Borsieri:

• direzione obbligatoria diritto in via Rosmini: i veicoli in transito su via Rosmini con direzione sud-nord devono proseguire la marcia senza potersi immettere su via Bomporto

• direzione obbligatoria a destra in via Bomporto: i veicoli in transito su via Bomporto con direzione ovest-est devono immettersi esclusivamente su via Rosmini proseguendo la marcia con direzione nord-sud.

L’indirizzamento corretto al centro vaccini, oltre che dai cartelli stradali contenenti le prescrizione viabilistiche, verrà favorito dalla presenza di pannelli informativi.