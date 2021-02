Mattinata difficile per la circolazione in entrata nel capoluogo: verso le 7.30 due incidenti - al Bus de Vela scendendo da Cadine e allo svincolo per l’interporto proveniendo da Pergine - stanno causando rallentamenti e incolonnamenti.

Le code si sono via via riverberate verso altri snodi della viabilità cittadina, creando rallentamenti in diverse altre strade, compresa la statale 47 della Valsugana.

Il blocco di alcune arterie primarie della viabilità di accesso a Trento ha avuto anche la conseguenza di intasare strade secondarie alternative, scelte da molti automobilisti.

In particolare, si segnalano disagi anche sulla strada dei Forti, che collega la Valsugana con la valle dell'Adige, da Civezzano a Cognola.