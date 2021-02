Dal 15 febbraio altri 200 monopattini elettrici a Trento: Bird lascia, subentra Wind

Dopo che una delle due ditte autorizzate ha abbandonato l'esperimento, ora arrivano altri 200 monopattini elettrici a Trento.

Il Comune ce lo annuncia con una nota stampa.

A seguito della rinuncia da parte di Bird Rides Italy, Wind Mobility Gmbh è subentrata mettendo a disposizione del Comune di Trento 200 monopattini in sharing a flusso libero.

Sarà possibile utilizzare i monopattini Wind a partire dal 15 febbraio e fino al 31 agosto 2021 (con possibilità di proroga di un anno) tutti i giorni della settimana dalle 6 alle 22. Sono garantiti un call-center attivo in tutto il periodo di erogazione del servizio e la sanificazione dei mezzi da parte dell’operatore.

Il servizio in sharing non prevede oneri a carico dell’amministrazione.

Entrambi gli operatori attivi sul territorio comunale (Wind Mobiliy Gmbh e Bit Mobility srl) applicano tariffe agevolate negli orari di inizio e fine attività scolastica.

Inoltre l’utilizzo dei seguenti punti di sosta dà diritto ad una riduzione tariffaria:

• cicloparcheggio nell’area ex Zuffo in via Dos Trento

• parcheggio Monte Baldo in via Sanveverino

• parcheggio area ex Sit in via Canestrini

• presso la ciclostazione del servizio C’entro in bici in via Dogana

• presso la ciclostazione del servizio E-motion in via Torre Vanga

Sul sito del Comune, nella scheda informativa dedicata, tutti i dettagli su costi e regole di utilizzo dei monopattini elettrici.